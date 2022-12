„Sale“ steht in großen Lettern vor einem Geschäft in der Schlössle-Galerie, gleich neben der Rolltreppe. Es ist nicht der einzige Laden in Pforzheim, der aktuell Rabatte bietet. Vielfach schreit einem dieser Hinweis förmlich entgegen, an Schaufensterscheiben oder auf Aufstellern.

Das Nachweihnachtsgeschäft scheint beim Bummel durch die Innenstadt trotzdem eher entspannt zu verlaufen, verglichen mit den Jahren vor Corona. Wirklich voll ist es nicht, weder auf den Straßen, noch in vielen Geschäften. Sowohl in der Galeria als auch in der Schlössle-Galerie haben die Besucherinnen und Besucher reichlich Platz.

Die Tage nach Weihnachten knüpfen damit quasi unmittelbar an Heiligabend an, als es auch schon relativ ruhig zuging und selbst die Last-Minute-Geschenkekäufer nur bedingt mit langen Schlangen an der Kasse zu kämpfen hatten.

An der Umtauschfront ist es in Pforzheim ruhig

Die Pandemie mit der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine im Gepäck scheint also erneut Spuren hinterlassen zu haben, obwohl sich zumindest die äußeren Bedingungen im Vergleich zum vergangenen Jahr eigentlich deutlich geändert haben. Damals galten noch strenge Corona-Beschränkungen, die viele Menschen Kaufhäuser wie Läden meiden und stattdessen ins Internet flüchten ließen.

Eine leichte Veränderung hat sich laut Thomas Sänger, Centermanager der Schlössle-Galerie, in diesem Jahr dennoch abgezeichnet: Es kamen zwar wieder mehr Kunden in die Geschäfte, als zu den Hochzeiten der Pandemie, allerdings waren diese vor allem in den großen Geschäften unterwegs. Die kleineren Läden hatten oftmals das Nachsehen. Grund zum Klagen sieht man dennoch nicht, etwa beim Besuch im Schützle Porzellangeschäft.

Bislang hatte kaum jemand das Bedürfnis, sein Geschenk zurückzugeben und umzutauschen. Andrea Schützle, Inhaberin

„Es war okay“, sagt Andrea Schützle über die Nachfrage in den vergangenen Tagen. „Wir hatten schon Schlimmeres.“ Die zweite Luft aus Gutscheinen wird bei ihr jedoch eher ausbleiben; Menschen, die zu ihr in den Laden kamen, haben die Ware in der Regel direkt als Geschenk gekauft. „Gutscheine gab es gelegentlich zwar auch, aber das hält sich bei uns in Grenzen“, räumt sie ein.

Gleiches gelte allerdings auch für Retouren: Bislang hatte kaum jemand das Bedürfnis, sein Geschenk zurückzugeben und umzutauschen. Insofern resümiert sie: „Besser geht immer, aber wir zählen zum Schluss zusammen.“

Gutscheine sehr gefragt im Weihnachtsgeschäft 2022

Zudem gibt es Geschäfte, die der allgemeinen Stimmung trotzen. Bei Carl Stieß am Waisenhausplatz beispielsweise sind sie bereits in Reichweite zum Vor-Corona-Niveau. Das Geschäft verkauft Haushaltsbedarf. Es gebe einen gewissen Andrang von Kunden. „Wir hatten auch schon die letzten Jahre gut Kunden, aber dieses Jahr war wesentlich mehr los“, erklärt Marcel Wolfgang.

Vor allem Gutscheine sind hier gefragt gewesen. Schon Anfang Dezember hätten sie viele davon verkauft. „Es gab viele Unentschlossene, die sich fragen: Was schenkt man jemandem, der schon alles hat.“ Etwa die Hälfte der Gutscheine sei bereits eingelöst worden. Und Retouren oder Reklamationen hätten sie bislang nicht wirklich gehabt, so Wolfgang.