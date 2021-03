Müll in Flammen

Nächtlicher Feuerwehreinsatz vor Mehrfamilienhaus in Pforzheim – Polizei geht von Brandstiftung aus

Brennende Müllsäcke am frühen Sonntagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in Pforzheim geführt. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses mussten das Gebäude mitten in der Nacht verlassen.