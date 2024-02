Narren stürmen das Pforzheimer Rathaus mit „Grausamer Barbara“

Fastnacht in der Goldstadt

Laut tönten die Trommeln und Trompeten durch die Pforzheimer Fußgängerzone. Bunte Kostüme, Gardemädchen, Elferräte und Hexen, alle trafen sich am Samstag beim „Dicken“ am Leopoldplatz. Faschingsvereine aus Pforzheim, dem Enzkreis und sogar eine Abordnung aus Altlußheim waren dem närrischen Aufruf zum Rathaussturm gefolgt.

Und dann ging es gemeinsam in Richtung Rathaus, wo Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) mit seinem Gefolge bereits auf die närrischen Abordnungen der Vereine wartete.

Oberbürgermeister Peter Boch empfängt Narren als „Ornamenta-Lotse“

Die Gegenwehr durch die Leibgarde des Oberbürgermeisters fiel ziemlich zaghaft aus, böllerte doch die „Grausame Barbara“ der Belrem-Gilde aus Dillweißenstein wie gewohnt so mächtig, dass an Widerstand nicht zu denken war.

Oberbürgermeister Peter Boch – im weißen Matrosenkostüm als „Ornamenta-Lotse“ – empfing die Besucher vor dem Rathaus und bat nach kurzer Begrüßung ins Foyer. Andrea Petermann und Marco Nonnenmacher von der Karnevalsgesellschaft Hochburg Pforzheim lasen als „Rassel“ und „Narri“ dem OB die Leviten.

„Rassel“ und „Narri“ nehmen Kaufhof-Pleite und Leerstände aufs Korn

Die Pleite des Pforzheimer Versandhauses Klingel, die Kaufhof-Pleite und der Leerstand in der Innenstadt wurden thematisiert und für den hochgelobten Busbahnhof, bei dem „lediglich grandiose Dilettanten am Werk waren“, schlugen sie eine Verpackung wie beim Künstler Christo „mit einer riesigen Dönertüte“ vor.

Mit ihren scharfen Sprüchen heizten sie im Rathaus ordentlich ein und bestärkten das mit ihrer an den Hit von Udo Lindenberg und Apache 207 angelehnten Aussage: „Wir Narren sind wie ein Komet, der heute zweimal ins Rathaus einschlägt.“

Macht mit statt vor euch hin zu meckern, jetzt heißt es klotzen und nicht kleckern. Peter Boch

Oberbürgermeister

Boch hingegen warb für die Ornamenta in diesem Jahr und rief auf zur Beteiligung: „Macht mit, statt vor euch hin zu meckern, jetzt heißt es klotzen und nicht kleckern.“ Das Programm und die verschiedenen geplanten Aktionen stellte das Stadtoberhaupt in Reimform vor und freut sich schon auf eine neue Stelle für Selfies: „Denn was uns bleibt, ist ungelogen, ein hoffnungsvoller Regenbogen.“