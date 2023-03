Zwei Monate lang wurde die Vereinsgaststätte „Im Schlägle“ vom Sportverein Büchenbronn renoviert und verschönert. Mit neuem Pächter und neuer Speisekarte hat das Restaurant jetzt wieder geöffnet.

Der neue Pächter Martin Chabo ist ein Profi, nämlich gelernter Koch. Er selbst isst am liebsten Schnitzel, wie er den BNN verrät. Chabo bietet eine umfangreiche Speisekarte und Platz für insgesamt 120 Gäste. Natürlich gibt es auch das Lieblingsessen des Kochs.

Restaurant „Im Schlägle“ in Pforzheim wurde zwei Monate lang renoviert

Das Restaurant „Im Schlägle“ wird von vielen Einheimischen gerne besucht. Sobald das Wetter mitmacht, wird die große Terrasse eingedeckt. Dort finden rund 80 Personen Platz. Es gibt im Restaurant einen kleineren Vereinsraum und ein Nebenzimmer, das mit einer Faltwand auch für den allgemeinen Restaurantbetrieb geöffnet werden kann.

Auch eine Kegelbahn ist vorhanden. Die zwei Monate für die Renovierung wurden genutzt, um den Fliesenboden durch einen Holzdielenboden zu ersetzen. Auch die Decke wurde verschönert und als Beleuchtung gibt es jetzt Halogenlichter.

Seit Bestehen der Vereinsgaststätte gab es in 50 Jahren nur vier Pächter. Der letzte Pächter kochte 14 Jahre lang „Im Schlägle“. Als es immer weniger Übereinstimmung mit dem Verein gab, trennte man sich. „Unter einer stattlichen Anzahl von Pachtinteressenten haben die Verantwortlichen des Sportvereins Martin Chabo ausgewählt“, sagt Sportverein-Präsident Dieter Rüdenauer.

Chabo hat den Beruf des Kochs in der „Marktwirtschaft“ in Besigheim erlernt und dann auch dort gearbeitet. In Büchenbronn möchte er eine „gut bürgerliche Küche“ anbieten. Der neue Pächter und seine Familie haben eine Wohnung über dem Restaurant.

Das ist auf der neuen Speisekarte bei „Im Schlägle“ zu finden

In der Speisekarte stehen Burger und Steaks, Ziegenkäse, Bacon-Jam-Fritten, gebackener Feta, Bourbon-BBQ, natürlich auch Zwiebelrostbraten und paniertes Schnitzel. Auch kleine Gerichte wie Currywurst oder Mamas Gyros sind zu haben. Kinderfreundliche und seniorengerechte Portionen sind fester Bestandteil der Speisekarte. Dass es auch kleine Gerichte gibt, war ein Wunsch des Vereins an den neuen Pächter, erzählt Rüdenauer.

Wegen der schönen Lage am Wald hat das Restaurant „Im Schlägle“ viele Stammgäste aus der Stadt. Die rund 1.400 Vereinsmitglieder kommen nicht nur nach dem Training auf eine Erfrischung oder ein Vesper. „Trotzdem stehen bei uns keine Trainingstaschen im Windfang“, sagt SV-Präsident Rüdenauer.