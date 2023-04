Neuer Mietspiegel für Pforzheim liegt vor: So haben sich die Preise entwickelt

Die Mieten in Pforzheim sind in den vergangenen beiden Jahren um 7,8 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem neuen Mietspiegel hervor.

Die Mieten in Pforzheim sind in den vergangenen beiden Jahren um 7,8 Prozent gestiegen. Dies geht aus dem neuen Mietspiegel hervor, den die Kommunale Statistikstelle der Stadt Pforzheim erstellt hat und der ab 1. April gültig ist. Erstmalig ist der neu erschienene Mietspiegel auch kostenfrei online verfügbar, teilte die Stadt Pforzheim in einer Presseerklärung mit.

Die Mieten in Pforzheim sind demnach in den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen. Die durchschnittliche Nettokaltmiete in Pforzheim beträgt demnach nun 7,78 Euro je Quadratmeter. Das entspreche einer Steigerung von 7,8 Prozent gegenüber dem zuvorigen Mietspiegel. Die durchschnittlichen Mieten liegen laut der Mitteilung je nach Baualtersklasse zwischen 7,28 Euro in der Baualtersklasse vor 1948 und 10,14 Euro für die Wohnungen ab 2015.

Für aktuelle Mietspiegelfortschreibung insgesamt 7.500 Haushalte in Pforzheim befragt

Um die Mietpreisentwicklung bestmöglich abzubilden, habe man für die aktuelle Mietspiegelfortschreibung insgesamt 7.500 Haushalte in Pforzheim befragt. Dabei sei die Stichprobe proportional zu den Haushaltszahlen auf die 15 Pforzheimer Stadtteile verteilt worden. Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern sind seit Sommer 2021 verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen.

In die Mietspiegelauswertung dürfen nur Mietverhältnisse einfließen, die innerhalb der letzten sechs Jahre abgeschlossen wurden oder bei denen in diesem Zeitraum eine Mietpreisanpassung erfolgte. Für die Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete dürfen nur Wohnungen des freien Wohnungsmarkts berücksichtigt werden. Nicht zum freien Wohnungsmarkt zählen beispielsweise Wohnungen, die von Freunden und Verwandten vergünstigt angemietet wurden, Werks- oder Dienstwohnungen, Wohnungen in Wohnheimen und Sozialwohnungen.

Der Pforzheimer Mietspiegel ist online abrufbar

Der aktuelle Mietspiegel für die Stadt Pforzheim ist kostenfrei elektronisch verfügbar. Unter www.pforzheim.de/msp kann er als Datei heruntergeladen werden.

Außerdem sind voraussichtlich nach den Osterfeiertagen gedruckte Versionen für acht Euro je Exemplar erhältlich und können bei den folgenden Verkaufsstellen erworben werden: Bürgercentrum im Alten Rathaus, Ortsverwaltungen Würm, Hohenwart, Büchenbronn, Huchenfeld und Eutingen, Tourist-Information, Haus- und Grundbesitzerverein Pforzheim sowie Mieterverein Pforzheim und Enzkreis. Die Stadt versendet den Mitspiegel auch per Post. Unter www.pforzheim.de/msp findet sich ein Bestellformular.