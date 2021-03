„Das schlimmste Jahr in meinem Berufsleben“

Neuer Pforzheimer Intendant spricht über das Corona-Jahr und seine Pläne für das Stadttheater

Der 57-jährige Markus Hertel wird zur Spielzeit 2022/2023 nach Pforzheim kommen, als Intendant am Stadttheater. Mit den BNN hat er über sein erstes Vorsingen und die Beziehung zum Publikum gesprochen. Und darüber, was er von den Vorfällen am am Badischen Staatstheater in Karlsruhe hält.