Jugendliche löst Notbremsung im Zug bei Pforzheim aus

Eine 16-Jährige hat am Samstagabend in einem IRE, der von Karlsruhe aus in Richtung Pforzheim fuhr, die Notbremse gezogen. In der Folge kam es zu einem Polizeieinsatz am Pforzheimer Hauptbahnhof.