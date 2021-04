Wie eine 60-jährige Pforzheimerin in die Obdachlosigkeit rutschte

Sie verlor ihren Job und ihre Wohnung. Heute lebt die 60-jährige Petra Keles in einer Notunterkunft für Obdachlose in Pforzheim. Den BNN hat sie ihre Geschichte erzählt.

Sie sei nicht nur einmal in ihrem Leben falsch abgebogen, erzählt Petra Keles. Seit eineinhalb Jahren lebt sie in einer Obdachlosenunterkunft. „Es hätte ganz anders laufen können“, denkt Keles laut.

Mit in ihrer Wohnung leben Mecki und Peggy, zwei Meerschweinchen. Keles ist eine von 144 Frauen in Pforzheim, die obdachlos und deshalb in einer städtischen Notunterkunft untergebracht sind.

41 der 144 Frauen sind, wie Petra Keles, alleinstehend. Männliche Obdachlose gibt es derzeit 195. Dass die Zahl von obdachlosen Frauen kleiner ist, könnte mit einer verdeckten Obdachlosigkeit zusammenhängen.