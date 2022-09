17-tägiges Weinfest

„Das Oechsle gehört einfach zu Pforze“: Weinfest zieht Massen an

Geselligkeit, Stimmung und viel Wein: Das Oechsle Fest auf dem Pforzheimer Marktplatz lockt auch in der letzten Festwoche Tausende Gäste in seine Lauben. Besucher berichten, was sie mit dem traditionellen Weinfest verbinden.