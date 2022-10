Die öffentlichen Toiletten am Leopoldplatz und am Zentralen Omnibusbahnhof in Pforzheim sind aktuell wegen Vandalismus geschlossen.

Vandalismus-Vorfälle an öffentlichen Toiletten häufen sich. Dies teilte die Stadt mit. Wer die öffentlichen Toiletten am Leopoldplatz und am Zentralen Omnibusbahnhof nutzen möchte, steht aktuell vor verschlossenen Türen. Unbekannte haben Teile der Einrichtung dermaßen beschädigt, dass die Anlagen vorerst außer Betrieb genommen werden mussten.

Waschbecken zertrümmert, Toilettenschüssel und Einrichtungsgegenstände aus den Verankerungen gerissen – „was in Videos in sozialen Netzwerken oft als ‚Spaß‘ verkauft wird, belastet die Allgemeinheit, kostet Arbeit, Geld und Nerven“, heißt es in der Mitteilung.

Es ist erstaunlich, welche Energie Menschen aufwenden können, um selbst eigentlich vandalismussichere Einrichtungsgegenstände noch zu zerstören. Özlem Taskiran, Amtsleiterin Gebäudemanagement

Das zuständige Gebäudemanagement sei zunehmend mit Vandalismus in und an den öffentlichen Toiletten konfrontiert. Hier müssten dann nicht nur zerstörte Einrichtungen ersetzt, sondern aufgrund massiver Verschmutzungen auch aufwendige Grund- und Sonderreinigungen in Auftrag gegeben werden.

„Es ist erstaunlich, welche Energie Menschen aufwenden können, um selbst eigentlich vandalismussichere Einrichtungsgegenstände noch zu zerstören“, so Özlem Taskiran, Amtsleiterin des Gebäudemanagements.

Um das überwiegend kostenlose Angebot aufrechtzuerhalten, bleibe nur zeitnahes Reparieren, ständiges Reinigen und der Versuch, die Anlagen noch sicherer gegen Vandalismus zu gestalten.

WC-Anlagen am Leopoldplatz und ZOB in Pforzheim könnten wochenlang gesperrt sein

Das Gebäudemanagement setze alles daran diese Missstände unmittelbar zu beheben. Engpässe und Lieferschwierigkeiten bedingten aber oft, dass die Anlagen bis zu Wochen gesperrt bleiben müssen.

Bürgermeisterin Sibylle Schüssler (Grüne) appelliert daher: „Vandalismus und mutwilliges Verschmutzen sind kein Spaß. Öffentliche Toiletten können unterwegs für alle von uns ein Segen sein und sollten daher auch so behandelt werden. Sie sind Eigentum der Stadtgesellschaft und daher als solches zu wahren.“