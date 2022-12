Ölalarm an der Enz im Zentrum von Pforzheim: Die Verunreinigung ist so stark, dass allein schon der Geruch genügt, einen Feuerwehreinsatz auszulösen.

Es braucht kein Licht, um das Öl in der Enz zu erkennen. Der Geruch reicht, um am Montagabend gegen 21.20 Uhr bei der Feuerwehr in Pforzheim Alarm auszulösen. Sie ist bis am Dienstag gegen 13 Uhr im Einsatz. Eine Wagenladung voller blauer Säcke zeugt davon, dass die Verunreinigung keine Bagatelle ist.

Dass der Vorfall überdies für Aufmerksamkeit sorgt an diesem grauen Dezembertag, machen Passanten deutlich. „Jeder Dritte fragt, was mache’ Sie da“, erzählt Fabian Stimpfig. Gemeinsam mit Kollegen steht er auf dem Nonnenmühlsteg.

Feuerwehr richtet Ölsperre auf der Enz ein

Die Leute interessieren sich allerdings weniger für die Einsatzkräfte auf der Brücke als für die beiden Feuerwehrmänner im Schlauchboot darunter. Dort schaufeln sie eine weißen Masse in blaue Säcke. Der Stoff schwimmt an einer Ölsperre, die die Feuerwehr noch in der Nacht gelegt hat. Mancher hält ihn für Styropor, andere vermuten etwas ungläubig, es könnten Schneereste. sein. Tatsächlich ist es Ölbindemittel.

Von Amts wegen beobachtet Carsten Kemnitz den Vorgang. Als Mitglied der Gewerbeaufsicht im Amt für Umwelt und Naturschutz ist er für Arbeits- und Immissionsschutz zuständig. Unklar ist für ihn ebenso wie für die Feuerwehr, wo das Öl herkommt und welcher Art es ist.

Das liegt nicht nur daran, dass das Wasser der Würm kurz vor der Auerbrücke in die Enz fließt. Es gibt auch noch Kanäle, die direkt eingeleitet werden, so vermutet Stimpfig, bevor er und ein Kollege den nächsten blauen Sack vom Boot auf die Brücke hieven. Eine Analyse des Ölabfalls mache vor dem Hintergrund der unklaren Herkunftslage keinen Sinn, zeigt er sich mit Kemnitz einig.