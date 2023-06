Ab dem 3. August wartet wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Kinofreunde. Das Open-Air-Kino ist in den Ferien eine der größten Veranstaltungen im kulturellen Bereich in Pforzheim.

Erste Vorführung am 3. August

Ab Anfang August kommen Open-Air-Kino-Fans im Innenhof des Kulturhauses Osterfeld wieder voll und ganz auf ihre Kosten.

Das Team des Kommunalen Kinos (Koki) hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, eine Mischung aus Vorpremieren, Klassikern und natürlich – der Tradition folgend – der Rocky Horror Picture Show am Ende dieser Saison. Der Kartenvorverkauf beginnt an diesem Dienstag, 20. Juni. Karten sind online, respektive beim Kommunalen Kino und im Kulturhaus erhältlich.

Kino unterm Sternenhimmel, so lautet der Untertitel. „Wir hoffen also auf sternenklare Nächte ab dem 3. August“, sagt die Geschäftsführerin des Koki, Christine Müh. Dann wird der Open-Air-Kinosaal beim „größten sommerlichen Kulturangebot in der Region“ wieder geöffnet haben.

Kino-Programm für die ganze Familie

„Wir bieten in den Sommerferien, wenn alle anderen ihre Pforten schließen, Programm, und versuchen dabei auch, die ganze Familie mitzunehmen.“

Davon profitieren vor allem die, die nicht in den Urlaub fahren, sondern zu Hause bleiben. Sie sollen mit Kinoerlebnis verwöhnt werden. „Wir versuchen immer, auf die Publikumslieblinge zu reagieren und setzen dann ein paar Akzente“, so Müh.

In diesem Fall sind es „Die einfachen Dinge“, mit denen die Saison 2023 eröffnet wird, eine Komödie von Éric Besnard über zwei sehr verschiedene Männer und das Glück, das eben in den einfachen Dingen liegt. „Schöne Bilder, sehr viel Natur, sehr viel draußen“, verspricht Müh einen „vielversprechenden Auftakt“ mit einer Vorpremiere.

Ebenfalls ins Programm aufgenommen haben sie eine „sehr vergnügliche Fortsetzung von Fisherman’s Friends“, der 2019 in den Kinos lief und wegen Corona nicht vollständig ausgewertet werden konnte. „Für Freunde des Shanty-Gesangs ein Muss“, so Müh.

Auch dieser Film läuft als Vorpremiere, wie auch „Fallende Blätter“, ein Film über zwei einsame Menschen, die sich zufällig treffen und ihre Liebe zu finden versuchen; ein Film von Aki Kaurismäki, der in Cannes im Wettbewerb um die Goldene Palme für Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“ ist mit dabei

„Dazwischen haben wir allerhand Highlights im Programm“, verspricht Müh. Es werden beispielsweise die „Kinderspiele“ der Mordkommission Calw, gezeigt – in Anwesenheit des Teams. „Natürlich haben wir mit Guglhupfgeschwader wieder einen Eberhofer-Krimi dabei“; Gérard Depardieu wird im „Geschmack der kleinen Dinge“ zu sehen sein, George Clooney im Film „Ticket ins Paradies“.

„Und wir haben den neuen François Ozon, ‚Mein fabelhaftes Verbrechen‘, der wunderbare Open-Air-Kost bietet.“ Für fast alle Vorstellungen sind Plätze im Kulturhaus vorbereitet, falls es regnet. Der Film wird dann sowohl draußen als auch drinnen gezeigt, erklärt Timo Gerstel, der mit seinem Team für die Technik verantwortlich ist.

Es ist auch der engen und guten Kooperation mit dem Kulturhaus Osterfeld zu verdanken, dass dies möglich ist. „Wir freuen uns jedes Jahr auf die Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Kino“, sagt Alexander Lauinger deshalb. „Dass wir hier das Sommerkino veranstalten dürfen, ist für uns immer ein Highlight.“