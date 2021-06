Offensichtlich hatte Paul Dahlke den richtigen Riecher. Als der große deutsche Charakterdarsteller Ende der 70er-Jahre mit dem Stück „Das Haus von Montevideo“ in Wolfsburg auf der Bühne stand, sagte er zu dem siebenjährigen Steppke neben sich: „Junge, aus dir wird mal was, du musst zum Theater.“ Der Knips von einst ist heute Chefdramaturg am Theater Pforzheim. Peter Oppermanns Tante war zu jener Zeit in Wolfsburg Souffleuse. Als in der Komödie von Curt Goetz ein Nachwuchsmime ausfiel, verhalf sie ihrem Neffen zu einer kleinen Sprechrolle. Es war Oppermanns erste Berührung mit dem Theater.

Paul Dahlkes unvergessenes Kompliment deutet Oppermann so: „Vermutlich wollte er nicht ehrlich sagen, dass ich ein schlechter Schauspieler bin. Aber er hat die Leidenschaft in mir gespürt“, erinnert sich der 51-Jährige an die Begegnung, die er vier Jahrzehnte später noch als schicksalhaft begreift.

Tatsächlich sieht Oppermann seine eigentliche Stärke nicht in der Kunst der Wesensverwandlung. Er versteht sich als Strippenzieher hinter der Bühne; als Kulturmanager, der vielfach vernetzt ist. Als solchen kennt man ihn auch in Pforzheim. Er hat Kooperationen mit Kinos, Kirchen, Buchhandel, freier Künstlerszene, Jugend initiiert.

Während die Bühne am Waisenhausplatz derzeit ihre Wiederauferstehung feiert, blickt der Theatermann auf eine 30-jährige Bühnenkarriere zurück. „Ich hatte das ganz große Glück, ohne Unterbrechung ein Engagement nach dem anderen zu erhalten.“

In Pforzheim steht Oppermann wie Intendant Thomas Münstermann, der ihn vor sechs Jahren von Trier in die Goldstadt holte, vor seiner letzten Spielzeit. Sein Vertrag endet im nächsten Jahr, und es zieht ihn weiter. In seiner Wahlheimat Berlin hat er kürzlich einen neuen Wohnsitz in ruhiger Seelage erworben. Wie es ab Sommer 2022 beruflich weitergeht, sei noch offen. Jedesmal, wenn er etwas geplant habe, sei es anders gekommen, erzählt er. So war es, als er - damals Schauspieldramaturg in Osnabrück - eine Schauspielerin zur Künstlervermittlung nach Berlin begleitete. Sie ging leer, ihm bot man den Posten des Geschäftsführenden Dramaturgen in Halberstadt an. Oppermann ist sicher: „Irgendwo wird wieder etwas Tolles passieren.“

Doch im Hier und Jetzt freut sich der Theatermann erst einmal auf die nächste Spielzeit und darüber, dass der Sommerspielplan mit Open-Air-Aungen bis Mitte Juli bislang so gut angenommen wird. An dem prallen Auftaktwochenende hat er einen bewegenden Neustart erlebt, in vielen Gesichtern die Freude darüber gesehen, dass es endlich wieder losging. „Die Unmittelbarkeit der Kunst war verloren gegangen.“

In Wieder-Begegnungen stellte Oppermann fest: „Corona hat das Band zwischen uns und unserem Publikum nicht ganz zerschnitten.“ Das über Jahre geschaffene Fundament sei so solide, dass man direkt darauf aufbauen könne. Ein Zurück zur „alten Normalität“ will Oppermann nicht. Er spricht vom Moment des Innehaltens und erhofft sich ein neues Bewusstsein im Umgang miteinander, hin zu mehr Lebensqualität, ein neues Bewusstsein auch für Kultur. Die daran anknüfpende Frage: „Was ist uns wichtig im Leben“ führt Oppermann zum Spielplan zurück. Das Schauspiel öffnet im September mit dem Goethe-Drama „Iphigenie“. „Auch dort wird um eine neue Werteordnung gerungen.“

Programmatisch nennt Oppermann auch die Songrevue „Freedom“, mit der das Sommertheater startete und die im Oktober ins Große Haus ziehen wird. George Michaels Titel gebender Song führt ihn zu Reflexionen darüber, was Freiheit bedeutet: Wiederbegegnungen nach Corona, aber auch neue Begegnungen, getragen von gegenseitigem Respekt. Im Begleitheft zu „Freedom“ und vor dem Hintergrund der Diversity-Debatte merkt Oppermann an: „Wir erspielen uns die ,Andere’ oder den ,Anderen’ und erfahren dabei ganz viel Neues: Über unser Gegenüber und im besten Fall über uns selbst.“

Neben Veränderungen in der Debattenkultur erlebt Oppermann in 30 Berufsjahren auch, wie sich mit dem Wandel des Kulturbetriebs die gesellschaftlichen Anforderungen an ein Theater verändern - wie dessen Aufgaben wachsen. „Das bürgerliche Theater hatte einen gesellschaftlichen Status, der nie hinterfragt wurde. Das Künstlertum hat sich abgehoben. Heute sind wir näher an den Leuten dran. Und das ist gut so. Sonst würde sich das Theater nicht mehr legitimieren.“ Die Gesellschaft stelle sich viel breiter und sichtbarer auf als früher. Daraus leitet sich für Oppermann der Anspruch ab, auf Menschen zuzugehen mit unterschiedlichen Mitteln und sie zum Mitmachen anzuleiten. Die Arbeit mit Münstermann bezeichnet Oppermann als eine runde Sache. Die intensivsten Momente habe er erlebt, wenn das Theater seine Kunst mit den Menschen vernetzte. Das gelang unter anderem mit Goethes Faust, der ein ganzes Jahr von verschiedenen Aktionen begleitet war. Und es gelang mit Projekten wie „Nabucco“ und „Silbersee“, bei denen singwillige Menschen aus der Stadt dabei waren.