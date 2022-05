Ornamenta 2024 in Pforzheim soll „krachendes Ausrufezeichen“ setzen

Wir mussten gar nicht so viel ändern, weil wir nicht fertige Themen mitbrachten, sondern eine Arbeitsweise vorzustellen hierher kamen. Von der Form her wird die Ornamenta bekannte Formate in einen neuen Zusammenhang setzen. Es gibt Ausstellungen, Diskussionen, Aufführungen. Inhaltlich wichtig dabei ist uns die Kontextverschiebung, Kunst in Alltagssituationen, Zeitgenössisches im historischen Umfeld des Stadtmuseums. Es hat uns sehr positiv überrascht, was da alles möglich ist. Wir hatten zum Beispiel eine ganz wunderbare Erfahrung mit großformatigen Arbeiten im Betriebshof der Technischen Dienste.