Ortschaftsräte in Eutingen wollen umstrittenen Radweg entfernen

Für einen Radweg wurden im April in Eutingen 60 Parkplätze geopfert. Seither schlagen die Wogen hoch in dem kleinen Ort oberhalb der A8.

Erneut hat sich der Ortschaftsrat Eutingen mit dem Radweg in der Hauptstraße beschäftigt. Gemeinschaftlich hatten alle Ortschaftsratsmitglieder den Antrag eingebracht, den Radweg zu entfernen und durch Piktogramme zu ersetzen. Begründung: Ein gesonderter Radweg sei nicht erforderlich, weil bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 auf der Hauptstraße bestehe.

Seit April sind in der Eutinger Hauptstraße rund 60 Parkplätze gesperrt, weil der Enztalradweg wegen der Bauarbeiten an A8 und B10 umgeleitet werden musste. Seither suchen die Anwohner mitunter verzweifelt nach einem Stellplatz für ihr Fahrzeug und fragen sich: Warum das Ganze? Bereits im Mai hatte der Ortschaftsrat erstmals das Thema auf der Tagesordnung gehabt.

Ortsvorsteher strebt in Eutingen „pragmatische Lösung“ an

Neueste Entwicklung: Laut Ortsvorsteher Andreas Renner soll wohl doch eine bestimmte Menge an Parkplätzen wieder freigegeben werden, andere würden gesperrt bleiben. „Wir streben eine pragmatische Lösung an, die allen Beteiligten gerecht wird“, sagte Renner.

Entsprechend riet der Ortsvorsteher den Ratsmitgliedern ihren Antrag zurücknehmen, den Radweg wieder zu entfernen. Mehrere Ratsmitglieder wollten dennoch daran festhalten. Ratsmitglied Ute Heidl (UB) regte schließlich an, den Antrag lediglich zurückzustellen. Dieser Vorschlag fand eine Mehrheit.

Sollte bis zur nächsten Sitzung keine befriedigende Lösung für beide Seiten gefunden worden sein, soll der Antrag erneut auf die Tagesordnung kommen, versprach Renner. Gut möglich also, dass die Radweg-Posse, eine Fortsetzung findet.

Stadt lässt Parkplatz einzeichnen und kurz darauf verlegen

Auch das Thema eines Parkplatzes für Menschen mit Behinderung in der Hauptstraße kam zur Sprache. Dieser war mitten auf dem Radweg in Höhe Ecke „Am Kühlen Grund“ angelegt worden.

Auch der Ratsvorsitzende Renner zeigte sich ratlos. „Ich weiß nicht, warum es dazu gekommen ist. Und ich weiß auch nicht, warum er wieder entfernt wurde“, sagte Renner. Tatsächlich wurde er nicht beseitigt, sondern nur verlegt, und zwar rund 100 Meter in Richtung Niefern.

Für den Betroffenen sei das zu weit, sagte einer der Besucher am Mittwochabend. Deshalb würde dieser auch von dem Betroffenen nicht genutzt. Stattdessen würde das entsprechende Auto auf der anderen Straßenseite geparkt. Dort befinden sich tatsächlich Parkplätze links in Fahrrichtung Niefern. Auch diese waren wegen des Radwegs gesperrt, wurden aber inzwischen wieder freigegeben.

Klagen gab es vonseiten der Anwohner über das Verhalten der Radfahrer selbst. Diese würden teilweise, trotz Radwegs, den Gehweg benutzen. Gefordert wurde deshalb eine verbesserte Beschilderung. „Jeder Erwachsene weiß doch, dass man als Radfahrer den Gehweg nicht benutzten darf“, sagte Renner. Zudem würden sich die E-Bike-Fahrer nicht an Tempo 30 halten, so ein weiterer Gast. Halte man sich an die Tempovorgabe, werde man von den Radlern überholt und auch noch „blöd angemacht“.