Einen Tag nachdem ein Mann tot auf einer Bank nahe des Enzufers in Pforzheim gefunden wurde, rätseln die Ermittler über die Ursache.

Zu dem Toten, der am Dienstagmorgen auf einer Parkbank in der Pforzheimer Simmlerstraße aufgefunden wurde, gibt es noch keine „belastbaren Informationen“, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage erklärte. Derzeit werde der Leichnam in der rechtsmedizinischen Abteilung der Universitätsklinik Heidelberg obduziert.

Ob noch an diesem Tag mit einem Ergebnis gerechnet werden kann, ist ungewiss. Weder zur Identität, noch zu den Umständen, unter denen der Mann zu Tode kam, könne man derzeit Angaben machen, aus „ermittlungstaktischen Gründen“, so der Polizeisprecher.

Die Polizei wurde über die Leitstelle alarmiert. Beamte der Schutzpolizei und der Kripo sperrten den Bereich um den Fundort der Leiche nahe des Enzufers großflächig ab. Zeugen wurden befragt, unter anderem Mitarbeiter eines Reinigungsdienstes und Männer, die den Toten gekannt haben wollen.

Erst am Tag zuvor habe man zusammengesessen, berichtete einer von ihnen. Der Verstorbene sei „ein umgänglicher Typ“ gewesen, „der mit allen gut konnte“, sagte ein anderer. Der Mann sei häufig dort und im Benckiserpark anzutreffen gewesen.

Obduktion soll Identität und Todesursache klären

Die Obduktion soll nun zur zweifelsfreien Identifizierung des Mannes beitragen und Aufschluss darüber geben, ob möglicherweise ein Tötungsdelikt vorliegt. Bis belastbare Ergebnisse vorliegen, kann es Tage, wenn nicht länger dauern.

„Es hängt immer vom Einzelfall ab“, erklärte der Polizeisprecher nannte beispielhaft den Fall des Ehepaars, das im vergangenen Dezember im Wald bei Ölbronn aufgefunden worden war. Damals stand erst Monate später fest, dass beide eines natürlichen Todes gestorben waren. Unter anderem hatte es eine chemisch-toxikologische Untersuchung gegeben.