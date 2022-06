Peace-Fest in Pforzheim soll Stadtgesellschaft wieder zueinander bringen

Mit einem Peace-Fest am Samstag, 25. Juni, im Pforzheimer Haus der Jugend wollen Milenko Stefanovic und Jan-Philipp Gerse etwas tun gegen die fortschreitende Verrohung und Spaltung der Stadtgesellschaft.

Schon im Januar entstand die Idee zu diesem Fest, das „in einer Zeit voll Hass und Gegeneinander ein Ort der Zusammenkunft und Freundschaft sein“ soll, kündigt Stefanovic an.

Er und Gerse haben deshalb „die ganze Kraft ihres Netzwerkes“ in die Waagschale geworfen und Künstlerinnen und Künstler von Zürich bis Heidelberg sowie sogar aus New York und New Jersey aktiviert, um gemeinsam ein Fest für die gute Sache zu feiern.

Erlös geht an das Haus der Jugend

Dessen Erlös geht an das Haus der Jugend, um damit Integrations-Angebote für Geflüchtete finanzieren zu können. Dort sei man für das Peace-Fest ohnehin von Anfang an Feuer und Flamme gewesen: „Toleranz und Teilhabe sind für uns zentrale Themen. Deshalb freuen wir uns, dass wir Milenko und Jan bei diesem tollen Projekt unterstützen können“, bestätigt Pedro Treig Garcia vom Haus der Jugend.

Alles begann damit, dass sich Milenko Stefanovic und Jan-Philipp Gerse, beide aktive Musiker, über die Situation in Pforzheim austauschten. „Wir haben gemerkt, dass sich alles ein bisschen verroht hat und dann kam auch noch der Ukraine-Krieg dazu“, erzählt Stefanovic im Gespräch mit unserer Redaktion.

Man merkt einfach, dass da so ein negativer Vibe entstanden ist und dadurch fühlt man sich einfach nicht mehr wohl in der Stadt. Milenko Stefanovic, Musiker

Daher sei die Idee aufgekommen, positive Impulse zu setzen, „und da ist dann der Gedanke zum Peace-Fest entstanden, um die Menschen einfach mal zusammenzubringen“, alteingesessene Pforzheimer mit Zugezogenen und Flüchtlingen.

Das Ziel ist, „dass die Angst verschwindet“, die man immer mehr spüre, wenn man in der Stadt unterwegs ist, sagt er. „Man merkt einfach, dass da so ein negativer Vibe entstanden ist und dadurch fühlt man sich einfach nicht mehr wohl in der Stadt.“

Plötzlich gebe es auch wieder Anfeindungen gegen Ausländer und Gewalt finde wieder statt. „Es sind Barrikaden gefallen. Das kriegt man mit, wenn man in der Nordstadt oder in der Oststadt unterwegs ist, und es wird Zeit, dagegen zu wirken.“

Peace-Fest soll wieder Brücken bauen

Mit dem Peace-Fest wollen Stefanovic und Gerse genau das tun, indem sie helfen, wieder Brücken zu bauen und im Idealfall auch Freundschaften zu schließen, „damit sich dieser ganze Hass und dieses ganze Trennende, das es in unserer Stadt gibt, wieder in Wohlgefallen auflöst.“

Unterstützt werden sie dabei nicht nur vom Haus der Jugend, sondern auch von einem Sozialarbeiter der Diakonie, die zudem Freikarten an ihre Klientel verteilt.

Dass jeder in den Genuss kommen und an dem Peace-Fest teilnehmen können soll, das ist den beiden Künstlern nämlich wichtig. Deshalb wird es vor Ort auch einen Burgerverkauf geben, bei dem jeder so viel zahlen soll, wie er dafür aufbringen kann. „Und wenn einer nicht zahlen kann, dann kriegt er den Burger eben umsonst.“

Programm mit Rapper und DJs

Sich kennenlernen, Musik hören, Spaß haben, eben „einfach miteinander sein ohne irgendwelche negativen Gedanken“, das wünschen sie sich für ihr Peace-Fest, das mit einem Vorprogramm am frühen Nachmittag beginnen wird.

Dabei werden mehrere DJs auflegen, ehe gegen 17.30 Uhr das Bühnenprogramm startet. Es werden Rapper auftreten, die auch inhaltlich etwas zu sagen haben, auf jeden Fall also kein gewaltorientierter Gangster-Rap. „Es war uns wichtig, dass sie positive Vibes verbreiten“, versichert Stefanovic.

In diesem Sinne haben sie innerhalb von wenigen Wochen das Peace-Fest hochgezogen und Künstlerkollegen angefragt, die alle zugesagt haben. Perspektivisch wollen sie auch einen Verein gründen und das Peace-Fest möglichst zu einer festen Instanz machen, die in die Stadtgesellschaft hineinstahlt, damit eben weniger übereinander und mehr miteinander geredet werden kann.

„Wenn man einen Ort anbietet, wo das möglich ist, dann brechen vielleicht auch Grenzen“, ist Stefanovic überzeugt. Dann lerne man vor allem eines über den jeweils anderen: „Die sind ja gar nicht so, wie ich mir gedacht habe. Die sind ja voll nett.“