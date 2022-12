Pepe Palme wird Dritter bei der „Küchenschlacht“ und startet Spendenaktion für Pforzheimer Hospizverein

Bereits zum dritten Mal ist „Mallorca-Künstler“ Pepe Palme bei der Kochshow „Küchenschlacht“ mit fünf anderen Hobby-Köchen in Hamburg hinter dem Herd gestanden. Das ZDF strahlte vergangene Woche fünf Sendungen aus, bei der sechs ehemalige Küchenschlacht-Kandidaten ihre Kochkünste bei den bekanntesten Fernsehköchen Deutschlands unter Beweis stellten.

Bei dem Wettkochen sicherte sich der 41-jährige Partyschlagersänger einen dritten Platz. Bei der Halbfinalsaufgabe mit „Dreierlei vom Weihnachtsmarkt“ zeigte sich Juror Christoph Rüffer vom herzhaften Lángos des Pforzheimers schwer beeindruckt. Auch die Kreation vom heißen Spekulatius-Likör mit Lebkuchenbrösel-Milchschaum lobte der vom Gourmet-Führer Gault Millau zum Koch des Jahres 2014 Gekürte als „spitzenmäßig vom Geschmack“.

„Leider hat es nicht ins Finale gereicht, aber es hat mir Riesenspaß gemacht. Mein Traum war, einmal für Karlheinz Hauser – einen meiner Lieblingsköche – im Finale zu kochen“, resümierte der talentierte Hobbykoch. Gerne erinnert er sich auch an Moderator Robin Pietsch. „Er hat uns beim Kochen super geholfen, ist ein überragender Koch und cooler Typ, auch hinter den Kulissen.“

Spendenaktion mit Mallorca-Interpreten

„Bei einem Sieg in der Küchenschlacht hätte ich 1.500 Euro für die Sterneninsel, den Kinder- und Jugendhospizdienst Pforzheim und Enzkreis, gespendet“, so war der Plan des Kochbegeisterten, der privat gerne auch mal die raffinierte Gourmetküche ausprobiert.

Daraufhin fädelte der pfiffige Unternehmer kurzerhand eine Spendenaktion mit elf weiteren Mallorca-Interpreten für die Sterneninsel ein.

Mit dabei sind auch die beiden Schöpfer des diesjährigen Sommerhits „Layla“ DJ Robin und Schürze, Lorenz Büffel sowie auch DJ Düse. Es stehen 300 DIN-A3-Jahreskalender 2023 mit Fotos der Mallorca-Stars zum Preis von 25 Euro für die Aktion bereit. Weitere Infos zur Teilnahme stehen auf der Instagram-Seite von Pepe Palme.

Externer Inhalt von Instagram

Zudem sind zwei original signierte Trikots der Spieler Yann Sommer und Alassane Plea von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Lostopf.

2021 überreichte Palme fast 6.000 Euro der Sterneninsel

Mit seiner Teddybärenaktion 2021 sammelte Palme bereits 5.630 Euro für die Sterneninsel. Mit fünf Busfahrten in die Ukraine, Polen und an die ungarische Grenze zeigt der Künstler zuletzt auch sein großes Engagement für ukrainische Familien in schwierigen Zeiten.

In Arbeit ist derzeit ein großes Filmprojekt mit der Aktion „Pepe Palme versus Deutschland“, das im Kino in Pforzheim gezeigt werden soll. In zahlreichen „Challenges“ stellt sich der umtriebige Macher einigen Herausforderungen in den Großstädten Deutschlands. Einer seiner Widersacher ist kein Geringerer als Schauspieler Martin Semmelrogge.

Die Umsetzung verrückter Ideen wie das erste Konzert auf der Autobahn-Raststätte Siegerland Ost mit 300 Fans Mitte November scheinen bei dem vielseitigen Musiker auf der Tagesordnung zu sein.