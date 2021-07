Personen klauen einen Bagger in Pforzheim

Unbekannte haben am Sonntag einen Bagger von einer Baustelle in Pforzheim geklaut. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern.

Unbekannte haben in der Pforzheimer Weststadt von einer Baustelleneinfahrt einen Bagger gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend zwischen 17 und 20 Uhr, so die Polizei.

Der gestohlene Bagger war ein Kurzheckbagger E10 ohne Kabine von der Marke Bobcat. Sein Wert beläuft sich auf 21.000 Euro.