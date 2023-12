Pforzheim: Unbekannte brechen ein Auto auf und stehlen das Lenkrad

Das Auto ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Pforzheimer Südweststadt aufgebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 18 und 8 Uhr ein Auto in der Pforzheimer Südweststadt aufgebrochen und das Lenkrad mit dem Airbag gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug in der Prinz-Wilhelm-Straße geparkt.

Die Täter schlugen auf das Auto ein und brachen es schließlich auf. Daraufhin machten sie sich am Lenkrad zu schaffen und entwendeten es mit dem integrierten Airbag.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter (0 72 31) 1 86 33 11 in Verbindung zu setzen.