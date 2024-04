Am frühen Sonntagmorgen ist ein 61-jähriger Mann auf dem Rückweg von einer Bar geschlagen und beraubt worden. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein 60-jähriger Mann ist nach dem Verlassen einer Bar im Stadtteil Brötzingen am Sonntag, 7. April, geschlagen und bestohlen worden. Nach Angaben des Polizeipräsidium Pforzheim verließ das spätere Opfer, am frühen Morgen gegen 05.30 Uhr, das "Am Turngarten" gelegene Gebäude über den rückwärtigen Bereich.

Beim Verlassen der Bar folgten dem Mann zwei weitere Gäste, sprachen ihn an und forderten hierbei die Herausgabe von Bargeld. Als sich das Opfer weigerte und seinen Weg in Richtung Fußgängerzone Brötzingen fortsetzen wollte, schlug ihm ein Tatverdächtiger unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass er zu Boden stürzte.

Im Anschluss entnahmen die beiden einen niedrigen, zweistelligen Bargeldbetrag aus dessen Geldbörse und flüchteten zu Fuß in Richtung westliche Karl-Friedlich-Straße. Durch den Schlag erlitt der 60-Jährige Verletzungen im äußeren Bereich des Auges.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Nummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Beide Täter waren etwa 18 bis 20 Jahre alt und 1,78m groß. Einer hatte schwarze Haare und trug eine helle Base-Cap, der andere hatte eine kräftigere Statur, seitlich kurz rasierte Haare mit zackenartigem Muster und schwarzen Deckhaar, das zum Dutt oder Zopf zusammengebunden war.