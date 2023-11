Bei einer stationären Verkehrskontrolle sind in Pforzheim ungefähr zwei Dutzend Fahrzeuge kontrolliert worden. Es wurden mehrere Verstöße erfasst.

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Montagnachmittag in der Zeit von 15 Uhr bis etwa 17.45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle in der Unteren Wilferdinger Straße durchgeführt. Im genannten Zeitraum wurden durch die Polizisten gut zwei Dutzend Fahrzeuge sowie deren Fahrer kontrolliert, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit.

Die Polizei stellte verschiedenste Verstöße fest

Es wurden 14 Verstöße festgestellt, welche von nicht angelegten Sicherheitsgurten, über die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons, bis hin zu fehlender Kindersicherung reichten. Nach Angaben der Polizei wiesen die kontrollierten Fahrzeuge in drei Fällen Mängel oder Veränderungen auf, sodass die jeweilige Betriebserlaubnis erlosch.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, werden zur Aufrechterhaltung und weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit die Kontrolltätigkeiten fortsetzt.