Ein Unbekannter ist am Dienstag in eine Erdgeschosswohnung im Pforzheimer Stadtteil Sonnenberg eingebrochen. Dort klaute er ein Mobiltelefon.

Ein Unbekannter ist am Dienstag im Zeitraum zwischen 6 und 20.50 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Pforzheimer Stadtteil Sonnenberg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Treppenhaus des Wohnhauses und gelangte von dort aus in die Wohnung.

Polizei sucht Zeugen

Dort stahl er ein Mobiltelefon und entkam anschließend unerkannt. Der Kriminaldauerdienst nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 entgegen.