Unbekannter bricht in Keller in der Pforzheimer Nordstadt ein

Ein Einbrecher ist in der Zeit von Sonntag bis Dienstag gewaltsam in mehrere Keller in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen.

Unbekannte sind im Zeitraum von Sonntagabend, 20 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 18 Uhr, in mehrere Keller in der Pforzheimer Nordstadt eingebrochen und haben hieraus Gegenstände entwendet. Wie die Polizei mitteilte, ist der Täter gewaltsam in mehrere Kellerabteile in der Pfälzerstraße eingedrungen.

Aus dem Inneren stahl er Werkzeuge und andere Gegenstände. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.