Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Montag, 8. April, in Pforzheim gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim befuhr eine unbekannte Fahrerin mit einem älteren Modell einer silbergrauen Mercedes-A-Klasse am Montagmorgen zwischen 6.30 und 7.50 Uhr die Scharnhorststraße in Richtung Blücherstraße.

Der Mercedes kam offenbar zu weit nach rechts, wodurch er einen parkenden VW touchierte. Die Unbekannte soll von einem Passanten auf den Schaden aufmerksam gemacht worden und aus ihrem Auto ausgestiegen sein, um sich den Schaden anzuschauen.

Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden am parkenden VW auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Nummer (0 72 31) 1 86 31 11 zu melden.

Die Fahrerin soll etwa 25 Jahre alt sein und blonde Haare haben, und im Auto befand sich außerdem eine weitere weibliche Person mit braunen Haaren.