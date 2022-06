Die Feier zum 60. Geburtstag des Sport-Pfingsttreffens zwischen Pforzheim und Saint-Maur-des-Fossés fiel in den beiden vergangenen Jahren wegen Corona aus. Am Wochenende soll sie nachgeholt werden. Unter anderem mit einem Festabend in der Nagoldhalle.

Die Sporttreffen, die früher abwechselnd alle zwei Jahre über Pfingsten in Pforzheim und der französischen Partnerstadt Saint-Maur-des-Fossés bei Paris abgehalten wurden, gibt es seit 1961.

Sie wurden vom langjährigen Präsident der Sportpartnerschaft, Helmuth Huber, und André Boigeaud ins Leben gerufen. Aus der Sportpartnerschaft entstand 1990 die offizielle Städtepartnerschaft.

Anfang der 1970er Jahre nahmen rund 500 Mitglieder von Sportvereinen teil und fuhren in einem Sonderzug von Pforzheim nach Paris. 2006 war es nur noch die Hälfte. Viele wohnten während der Treffen in Gastfamilien und schätzten den lockeren Umgang zwischen den Gastgebern und Besuchern.

Corona verhinderte Treffen 2020 und 2021

Die Freundschaft zwischen beiden Städten soll beim Treffen am Wochenende gepflegt werden. Am Pfingstsamstag wird die Delegation mit über 60 Personen aus St. Maur gegen 14.30 Uhr am Stadttheater erwartet.

Beim Empfang spielen die Goldstadtfanfaren. Anschließend gibt es Programm bei den Vereinen mit Freundschaftswettbewerben und Wanderungen. Beim Schützenverein KKS Brötzingen im Schützenhaus am Viehweg und bei der TGS Pforzheim in der Benckiserhalle werden Freundschaftskämpfe ausgetragen. Der Schwarzwaldverein wandert mit den Gästen zur Villa Rustica in Enzberg und auf den Dobel.

Festabend in der Nagoldhalle mit 200 Gästen

Am Sonntag empfängt Sportdezernent Frank Fillbrunn die Delegation um die stellvertretende Bürgermeisterin Dominique Soulis aus St. Maur um 12 Uhr im Stadttheater. Dabei sind Ehrungen vorgesehen.

Ab 19 Uhr gibt es einen Festabend in der Nagoldhalle in Dillweißenstein mit über 200 Gästen, sagt das Präsidiumsmitglied der Sportpartnerschaft, Wolfgang Kiefer, der das Treffen organisiert. Unter anderem werden Fillbrunn, Soulis und Helmut Schmitt, der Vorsitzende der Sportpartnerschaft Pforzheim-St. Maur, Reden halten.

Landtagsmitglied spricht über Sport als Verbindung in Europa

Festredner ist Landtagsabgeordneter Felix Herkens von den Grünen. Er spricht über das Thema „Sport verbindet Europa“. Dazwischen gibt es Auftritte von Chören, die die Nationalhymnen beider Länder, aber auch die ukrainische und europäische Hymne anstimmen.

Am Pfingstmontag treffen sich die teilnehmenden Vereine beim DRK in der Carl-Hölzle-Straße 1. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einem weiteren Chor-Auftritt reisen die Gäste nach Frankreich zurück.