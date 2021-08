Nena Moschner schleppt eine große Einkaufstasche durch Pforzheim. Sie geht damit einkaufen, aber sicher nicht auf Einkaufsbummel. „Das ist nicht meine Sache“, sagt die Rentnerin aus der Oststadt.

Tatsächlich hat sie meistens eine kleine Hacke und ein Schäufelchen in der Tasche. Manchmal zaubert sie ganz billig gekaufte Flaschen mit Wasser daraus hervor: Nahrung für ihre Lieblinge.

Nena Moschner ist Pflanzenliebhaberin durch und durch. Sie gießt nicht nur, was sonst vertrocknen würde in der Stadt. Sie sammelt auch ein, was andere wegwerfen in Grünanlagen. Und sie legt Rabatten und Beete an, damit es gar nicht erst zu den wilden Müllhalden kommt, die in Pforzheim für die viel beklagte Patina sorgen.