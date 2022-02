Pforzheim: 44-jähriger Fußgänger wird bei Unfall mit Auto leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Pforzheim ist ein Fußgänger von einem Autofahrer angefahren und dabei leicht verletzt worden.

Laut Angaben der Polizei fuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Kleintransporters gegen 6.50 Uhr die Anshelmstraße in Richtung Parkstraße. Der 65-Jährige übersah offenbar am Kreisverkehr mit der Güterstraße, beim Einbiegen in den weiteren Verlauf der Anshelmstraße, einen 44-jährigen Fußgänger.

Trotz Vollbremsung des 65-Jährigen, stieß der Kleintransporter mit dem Fußgänger zusammen. Der 44 Jahre alte Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet nun eine Strafanzeige.