Pforzheim: Angemeldete Corona-Demo mit störungsfreiem Verlauf

Am Samstagnachmittag ist in Pforzheim eine angemeldete Corona-Demo veranstaltet worden, die polizeilich begleitet wurde.

An der Kundgebung mit Aufzug im Bereich der Pforzheimer Innenstadt nahmen etwa 450 Personen teil, so die Polizei in einer Pressemeldung. Die Kundgebung begann gegen 15.30 Uhr und der anschließende Aufzug endete um 17.10 Uhr.

Durch die Polizei wurde auch die Einhaltung der Schutzmaßnahmen der Corona-Verordnung überwacht. Im Bedarfsfall, zum Beispiel an Engstellen, erfolgte eine Ansprache der Versammlungsteilnehmer und in der Folge wurde die polizeiliche Aufforderung umgesetzt.

„Die Polizei war wertungsneutral vor Ort bei der Kundgebung und begleitete den Aufzug, um den grundrechtlichen Schutz der Versammlung für alle, die friedlich ihre Meinung zum Ausdruck bringen möchten, zu gewährleisten.“, so das Resümee der Einsatzleiterin Elke Heilig.