Pforzheim: Auto brennt in der Hohenzollernstraße aus

In der Hohenzollernstraße in Pforzheim ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrzeug ausgebrannt. Die Flammen griffen auf ein Gebäude über.

Fahrzeugbrand in Pforzheim: In der Hohenzollernstaße brannte am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Auto aus. Polizei, Notarzt und Feuerwehr waren vor Ort. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Nach ersten Informationen von vor Ort war ein technischer Defekt die Ursache des Brandes. Der Fahrer des Autos hatte offenbar zunächst nicht bemerkt, dass sein Auto brennt.

Flammen greifen auf Gebäude über

Er soll deshalb von anderen Verkehrsteilnehmern angehupt und gewarnt worden sein, woraufhin er sein Auto neben der Straße abstellte.

Das Auto geriet bald in Vollbrand, es brannte komplett aus. Beim Abstellen geriet es so nah an ein Gebäude, dass die Flammen auf das Haus übergriffen. Augenzeugen berichten, dass Scheiben an dem Gebäude zerborsten sind, die Fassade ist verraucht. Anwohner und Mitarbeiter einer Firma im Erdgeschoss gingen ins Freie.

Augenzeugen berichteten von mehreren lauten Knallgeräuschen bei dem Brand. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Hohenzollernstaße wurde zwischen Bayernstraße und Friedhof gesperrt.

[Der Beitrag wird aktualisiert. Stand: 14.44 Uhr]