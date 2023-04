Pforzheim: Auto fährt Jugendlichen beim Überqueren der Straße an

Ein 12-Jähriger hat sich in Pforzheim am Dienstag schwere Verletzungen zugezogen. Der Grund: Ein Autofahrer erwischte den Jugendlichen.

Ein 45-jähriger Autofahrer hat in Pforzheim am Dienstag einen Jugendlichen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 12-Jährige am Nachmittag die Christophallee überqueren.

Der 45-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Streifen der Christophallee. Nach aktuellen Informationen der Polizei hatte er wohl vor, nach rechts in die Hohenzollernstraße abzubiegen. Währenddessen standen weitere Autos an der roten Ampel für Linksabbieger und Geradeausfahrer.

Offenbar lief der Jugendliche von links nach rechts zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch über die Christophallee. Als er dann mitten auf der rechten Spur stand, bremste der Autofahrer anscheinend nicht rechtzeitig.

Es kam zum Zusammenprall. Dabei stürzte der 12-Jährige. Er zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend musste er zur Behandlung in ein Krankenhaus.