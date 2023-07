Pforzheim bereitet sich auf den Gruschtelmarkt vor

Mehr als 180 Anmeldungen hat Veranstalter Bernd Noll bereits für den Gruschtelmarkt in Pforzheim am Freitag und Samstag vorliegen. Für Kurzentschlossene stehen noch Plätze in der Östlichen-Karl-Friedrich-Straße bereit.

Zwar sind die Flächen am Marktplatz und in der Fußgängerzone bereits ausgebucht, für Kurzentschlossene sind trotzdem noch restliche Plätze in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße verfügbar, sagt Veranstalter Bernd Noll im Gespräch mit dieser Redaktion. Gebucht werden können diese über die Website des städtischen Eigenbetriebs Wirtschaft- und Stadtmarketing.

Der Gruschtelmarkt in Pforzheim ist ein klassischer Trödelmarkt

Den Gruschtelmarkt zeichnet für Noll aus, dass es sich um einen klassischen Trödelmarkt handelt, der noch nicht mit meterweise Neuwaren belegt ist, sondern Waren anbietet, die im täglichen Gebrauch gewesen sind.

„Sicherlich wird der ein oder andere auch mal irgendetwas Neues verkaufen, das er selbst irgendwo mal gekauft hat und das noch original verpackt ist“, sagt Noll.

Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Angebot, das das Zielpublikum anspricht, das er im Wesentlichen zwei Kategorien zuordnet: die einen genießen den Bummel über einen solchen Trödelmarkt und schauen, ob sie etwas finden – etwa junge Paare, die noch Gläser oder dergleichen für die neue Wohnung brauchen. Die anderen erhoffen sich, an den Ständen etwas zu entdecken, das ihnen noch in der eigenen Sammlung fehlt.

Dass der Gruschtelmarkt bereits am Freitagabend beginnt, macht ihn zusätzlich interessant, weil der Bummel in den Abendstunden für viele reizvoll ist – ganz besonders jetzt, wo die Temperaturen tagsüber hochsommerlich warm sind, betont Noll.

Ein Bereich auf dem Gruschtelmarkt ist speziell für Kinder reserviert

Der Bereich hinter dem Rathaus am Platz des 23. Februar wird am Samstag speziell für die jüngsten Händler reserviert sein, also für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren, die dort ihre Sachen verkaufen wollen.

Anders als die Erwachsenen müssen sie sich nicht extra dafür anmelden. „Sie können einfach vorbeikommen“, sagt Noll.

Dieser Kinderflohmarkt soll wirklich nur für Kinder sein und die Kinder sollen ihren Spaß haben, wenn sie unter sich sind. Bernd Noll

Veranstalter

Für die Kinder ist der Stand darüber hinaus kostenfrei, allerdings werden Noll und sein Team darauf achten, dass auch wirklich nur junge Händler hier aktiv sind, und nicht etwa die Eltern die Chance sehen, einen kostenlosen Standplatz zu bekommen und dann eine riesige Playmobilsammlung mitbringen, die sie verkaufen wollen.

„Dieser Kinderflohmarkt soll wirklich nur für Kinder sein und die Kinder sollen ihren Spaß haben, wenn sie unter sich sind“, betont Noll.

An alle Teilnehmer des Gruschtelmarkts hat er die Bitte, dass sie nicht vor 16.30 Uhr anreisen sollen. Weil auch die Östliche Karl-Friedrich-Straße genutzt wird, fehlt dieses Jahr eine Pufferzone. Ohnehin seien die Standflächen bereits zugeteilt worden – jeweils abhängig vom Eingang der Buchung.

Auch dieses Jahr wird es wieder eine Müllkaution in Höhe von zehn Euro geben, die jeder entrichten muss, der einen Stand gebucht hat. Dieses Instrument habe sich nämlich bewährt, sagt Noll. Es soll dazu animieren, dass die zur Verfügung gestellte Fläche am Ende wieder sauber hinterlassen wird. Ist das der Fall, gibt es die Kaution zurück.