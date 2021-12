Pforzheim: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Nachdem ein 62-jähriger Pkw-Fahrer in Pforzheim einen Unfall mit Fahrerflucht verursacht hat, hat die Polizei den Mann zu Hause vorgefunden. Dort wurde bei einem Alkoholtest ein Pegel von 1,8 Promille festgestellt.

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Hierbei wurde er von mehreren Zeugen beobachtet, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Mann mit seinem VW das Förstersträßle von Dillweisenstein kommend in Richtung Pforzheim. In der Straße Zum Nagoldblick streifte er mit seinem Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz und flüchtete.

Durch die Polizei konnte der mutmaßliche Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, weshalb er mit auf die Dienststelle gehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten.