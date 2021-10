Karin Saeger wurde für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement zugunsten der Belange von Frauen und hilfebedürftigen Menschen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Peter Hauk, Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, verlieh Saeger die Auszeichnung in einer Feierstunde im Reuchlinhaus in Pforzheim.

Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) begrüßte dazu Gäste aus Bundes-, Landes- und Lokalpolitik sowie der Gesellschaft, unter ihnen auch die Präsidentinnen der Zonta-Union, Doris Brummer und des Pforzheimer Zonta-Clubs, Dagmar Kurzen.

Boch, der die Jubilarin im vergangenen Jahr beim Neujahrsempfang mit der Bürgermedaille geehrt hatte, verwies auf das Wirken des Humanisten Johannes Reuchlin und bekräftigte, wie bei diesem stehe auch bei Saegers Handeln immer der Mensch im Mittelpunkt.

Saeger gründete Pforzheimer Ableger des Zonta-Clubs

Die 1941 in Nürnberg geborene Juristin gehörte von 1970 an dem Zonta-Club Stuttgart an und gründete im Jahr 1982 dessen Pforzheimer Ableger. Sie übernahm das örtliche Präsidentenamt, war Direktorin auf Landesebene und zeitweise auch Präsidentin der Union deutscher Zonta-Clubs. Als Vertreterin des Clubs gehörte sie auch dem Landesfrauenrat und weiteren Gremien an.

Beruflich war sie zunächst als Strafrichterin am Pforzheimer Amtsgericht, dann bis zur Pensionierung im Jahr 2008 als Familienrichterin tätig. Sie unterstützte den städtischen Jugendwohlfahrtsausschuss und war noch im Ruhestand als Verfahrensbeistand von Kindern tätig. Soziale Verantwortung übernahm Saeger insbesondere auch bei Zonta. Unzählige Projekte wurden von den Zontians angeschoben und enorme Spenden durch Benefizveranstaltungen generiert, die für lokale und internationale Hilfsprojekte eingesetzt wurden.

Minister Hauk: Saeger ist Vorbild für die Gesellschaft

Saeger reiste mehrfach nach Bulgarien, um bei der Gründung dortiger Clubs zu helfen und setzte sich für Schüleraustauschprogramme ein. Zusammen mit weiteren Clubmitgliedern betreute sie zudem eine Integrationsklasse der Carlo-Schmid-Schule, um jungen Migrantinnen ihr neues Umfeld näherzubringen und ihnen beim Überwinden alltäglicher Hürden zu helfen.

Wir brauchen solche besondere Menschen und solche Vorbilder. Peter Hauk, Laudator

In seiner Laudatio unterstrich Minister Hauk, Saeger habe sich seit über vierzig Jahren für gelebte Gleichberechtigung eingesetzt, das verdiene Respekt und Anerkennung. Die Ehrung diene jedoch nicht nur dazu, die Person Saegers in den Mittelpunkt zu stellen, es gehe auch darum, dass der Gesellschaft die Vorbilder gezeigt würden, an denen man sich ein Beispiel für Engagement, Humanität und Nächstenliebe nehmen könne.

Diese Botschaft sei ihm besonders wichtig. „Wir brauchen solche besondere Menschen und solche Vorbilder. Sie sind es, die unsere Gesellschaft lebenswert machen.“ Saeger sei im besten Sinne des Wortes eine Aktivistin, die unsere Gesellschaft mit verändert habe.

Saeger bedankte sich „ganz herzlich“ für die lobenden Worte und das Bundesverdienstkreuz. „Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für mein Leben, in dem Engagement und Aktivität tatsächlich immer eine Rolle spielten“. Sie hoffe, dass die Ehrung auch Ansporn für andere sei, etwas anzupacken und Verantwortung zu übernehmen. Ihr Dank galt besonders auch ihrer Familie und den vielen Zontians, die sie bei ihren Aktivitäten unterstützt hätten.