Pforzheim: Dieb schlägt seinem Opfer mit der Faust ins Gesicht

Ein Unbekannter hat zwei Männern in der Pforzheimer Weststadt am Samstag private Gegenstände geklaut – und einem der beiden einen Faustschlag verpasst.

Zwei Männer sind am Samstagabend in der Pforzheimer Weststadt Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilte, saßen die beiden gegen 18.20 Uhr in der Maximilianstraße vor einem Firmengebäude, als ein weiterer Mann vorbeikam. Der Unbekannte steckte dabei wortlos private Gegenstände ein, die die beiden Männer neben sich gelegt hatten.

Als einer der beiden Sitzenden den Dieb fragte, was das denn solle, schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht. Danach flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Sein Opfer verletzte sich durch den Schlag leicht, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Laut Mitteilung der Polizei ist der Täter etwa 1,80 Meter groß, schlank und 18 bis 25 Jahre alt. Bei dem Vorfall habe er einen Drei-Tage-Bart, eine kurze schwarze Hose, ein weißes T-Shirt, weiße Schuhe und um die Schulter eine schwarze Bauchtasche getragen. Für ihre Ermittlungen bittet die Polizei nun mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.