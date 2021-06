Pforzheim erreicht letzte Lockerungsstufe – und bleibt Letzter beim Impfen

„Wir kehren nun weitestgehend zu unserem gewohnten Alltag zurück“, so Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Besonders erfreulich sei es, dass Pforzheim die neue Inzidenzstufe 1 so kurz nach ihrer Einführung durch das Land am Montag umsetzen kann. „Wer hätte vor einigen Wochen noch gedacht, dass das so schnell gehen würde“, so Boch. Vor genau vier Wochen hatte die Inzidenz noch bei 72,2 gelegen. Weitere vier Wochen zurück waren es 233,4.