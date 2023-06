Pforzheim erwartet über 1.500 Teilnehmer zum CityLauf

An diesem Freitag startet der SWP-CityLauf Pforzheim, das größte Laufevent in der Region. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Freizeit- und ambitionierte Leistungssportler auf die Strecke gehen.

Das Interesse ist groß: Aktuell sind bereits über 1.500 Anmeldungen eingegangen, Nachmeldungen sind weiterhin noch möglich. Damit kratzt man an den Anmeldezahlen von 2019, teilt der Badische Leichtathletik-Verband mit, der den CityLauf ausrichten wird.

Das sind die Fakten zum Sportevent

Wie lange sind die Wettkampfstrecken?

Der Hauptlauf umfasst eine Distanz von rund 9,3 Kilometer und wird in vier Runden absolviert. Jede Runde führt vom Startbereich beim Vicenzaplatz zunächst in Richtung Westen, über den Kanzlersteg, auf der anderen Seite der Enz zurück auf der Robert-Bauer-Straße bis zum Steg am Wasserwerk und von dort aus zurück zum Ausgangspunkt. Schüler absolvieren eine kürzere Distanz über einen Kilometer. Kinder laufen 200 Meter.

Gibt es ein Mindestalter?

Am Hauptlauf können alle teilnehmen, die mindestens 14 Jahre alt sind, also mindestens Jahrgang 2009 sind. Die Sparkassen-Schülerläufe sind zudem nach Alter gestaffelt. Gestartet wird in den Altersklassen der Jahrgänge 2008 bis 2011, sowie der Jahrgänge 2012 bis 2016. Wer jünger ist, startet im Kids-Lauf. Das Mindestalter liegt hier allerdings bei drei Jahren. Wir klären die letzten Details.

Welche Favoriten sind beim Hauptlauf am Start?

Zu den Favoriten bei den Männern zählt Paul Jelden vom Laufteam Rennwerk, der zugleich als Leichtathlet bei der LG Region Karlsruhe aktiv ist. Er meldete sich mit einer Zielzeit von 31 Minuten für den Rundkurs im Enzauenpark an. Ebenfalls am Start sein werden Tim Weber (VfB Pfinzweiler; 33 Minuten) und der Vorjahressieger des SWP-Hauptlaufes Gabriel Endres (Team Sparkasse Pforzheim-Calw; 34 Minuten). Bei den Frauen sollte man Joanna Krupa im Auge behalten. Sie hat sich vorgenommen, eine Zeit von 40 Minuten zu erreichen. Zu den Favoriten auf die vorderen Plätze zählen aber auch Regina Vielmeier und Christiane Wax, beides Athletinnen des SV Oberkollbach. Insgesamt umfasst die offizielle Favoritenliste momentan 18 Läuferinnen und Läufer. Der Badische Leichtathletik-Verband erwartet deshalb einen spannenden Wettkampf um das Siegerpodest.

Wie hoch sind die Startgebühren?

Für den Hauptlauf kostet die Startgebühr 17 Euro, bei den Sparkassen-Schülerläufen fallen lediglich drei Euro an. Ebenfalls drei Euro zahlen die jüngsten Starter beim Kids-Lauf. Die Startunterlagen können ab 14 Uhr beim Check-in im Eissportzentrum abgeholt werden. Läufer, die in Firmenteams starten, wenden sich diesbezüglich an ihren jeweiligen Teamcaptain.

Ist für ausreichend Verpflegung gesorgt?

Für die Läufer sind im Zielbereich kleine Snacks vorbereitet. Zudem gibt es dort Wasser und alkoholfreies Bier. Eine weitere Wasserstelle gibt es auch entlang der Laufstrecke. Für das leibliche Wohl ist zudem auf dem Vicenzaplatz gesorgt. Dort stehen verschiedene Foodtrucks zur Verfügung. Außerdem haben das Bistro des Eissportzentrums und der Biergarten im Enzauenpark geöffnet.

Kann man auch spontan noch mitmachen?

Ja, das ist möglich. Der offizielle Meldeschluss war zwar bereits am 17. Juni. Kurzentschlossene haben trotzdem bis 30 Minuten vor Start die Möglichkeit, sich zum gewünschten Lauf anzumelden, allerdings fällt dann eine Nachmeldegebühr in Höhe von fünf Euro an, zusätzlich zu den regulären Startgebühren. Die Nachmeldung muss online über www.citylauf-pforzheim.de erfolgen. Nachmeldungen vor Ort und in Papierform sind nicht möglich. Wer seine Meldedaten korrigieren will, muss dies ebenfalls online tun. Jeder Starter hat diesbezüglich eine Bestätigungsmail mit einem entsprechenden Link erhalten.

Kann ich mit dem Auto anreisen?