Pforzheim-Eutingen: 72-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein 72-jähriger ist beim Überqueren der Straße an einer Ampel in Pforzheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 19-jährige Fahrerin stand zuvor an der Ampel und fuhr erneut los, als es zum Zusammenstoß kam.

Eine 19-jährige Fahrerin hat am Montagabend in Pforzheim-Eutingen mit ihrem Auto einen Fußgänger erfasst. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall in der Jägerstraße. Die junge Frau war gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße im Ortsteil Eutingen unterwegs und bog nach links in die Jägerstraße ein.

Die 19-Jährige musste zunächst anhalten, da Fußgänger die Straße an der Ampel mit Fußgängerüberweg überkreuzten. Als sie erneut losfuhr, erfasste sie mit ihrem Fahrzeug einen 72-jährigen Fußgänger. Dieser überkreuzte ebenfalls die Jägerstraße und die Fußgängerampel zeigte nach derzeitigem Kenntnisstand immer noch Grün.

Der 72-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.