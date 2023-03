Pforzheim: Ex-Landtagskandidat Claus Spohn verlässt Die Linke

Die Partei „Die Linke“ tut sich in Pforzheim eher schwer. Im Gemeinderat hatte sie bei der Kommunalwahl 2019 nur einen einzigen Sitz gewonnen: Claus Spohn, langjähriges Gesicht der Linken in Pforzheim, holte die meisten Stimmen für die Partei, er bildete seither mit Christof Weisenbacher von „Wir in Pforzheim“ eine Gruppierung.

Jetzt ist Die Linke im Gemeinderat komplett außen vor. Spohn ist laut Bürgerinformationssystem inzwischen parteilos und wird nun wie Weisenbacher als Mitglied von „Wir in Pforzheim“ geführt, die nun zwei Sitze hat.

Spohn bestätigt dieser Redaktion seinen Austritt

Spohn bestätigt dieser Redaktion: „Ich bin aus der Partei ausgetreten.“ Zu seinen Beweggründen wollte er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht äußern.

Spohn ist seit 2009 im Pforzheimer Gemeinderat. Er war langjähriges Linken-Mitglied. 2011 war er Landtagskandidat der Partei im Wahlkreis Pforzheim.

Mit dem Wechsel von Spohn von der Linken zur Bürgerinitiative „Wir in Pforzheim“ verändern sich die Zusammensetzungen von Fraktionen und Gruppierungen im Pforzheimer Gemeinderat ein weiteres Mal.

Einmal mehr Bewegung im Pforzheimer Gemeinderat

Stimmenkönig Uwe Hück war aus der SPD ausgetreten und zu der von ihm selbst angestoßenen „Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel“ gewechselt, dorthin zog es auch Andreas Kubisch (ursprünglich „Liste Eltern Deutschland“).

Zudem gab es mehrere Wechsel hin zur CDU. Thomas Müller kam von der SPD, von der Jungen Liste wechselten Philipp Dörflinger und Constantin Heel zu den Christdemokraten. Auf die Machtverhältnisse im Gemeinderat hatten diese Veränderungen freilich größere Auswirkungen als der Spohn-Austritt bei der Linken.