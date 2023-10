Für einen jungen Motorradfahrer endete die Flucht vor der Polizei im Krankenhaus. Er war vor einer Kontrolle in Pforzheim davongerast.

Zwei junge Männer sind am Freitagabend bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Pforzheim verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die männlichen Personen, 17 und 18 Jahre alt, waren auf einem Motorrad in der Hirsauer Straße unterwegs. Sie fielen dabei um 21.30 Uhr einer Funkstreife der Polizei auf, die sie kontrollieren wollte.

17-jähriger Motorradfahrer gibt bei Kontrolle in Pforzheim einfach Gas

Ein konkreter Anlass für die Kontrolle geht laut einem Sprecher nicht aus dem Protokoll hervor, es war demnach eine sogenannte verdachtsunabhängige Kontrolle.

Oder besser: Es hätte eine sein sollen. Denn der Motorradfahrer reagierte nicht auf die entsprechenden Anhaltezeichen der Polizei. Stattdessen beschleunigte er nach Angaben der Beamten sein Fahrzeug, nachdem er die Polizei gesehen hatte, und fuhr in Richtung der Steinernen Brücke davon.

Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Die Verfolgungsjagd führte dann auf die andere Seite der Nagold, über die Friedenstraße und die Liebfrauenstraße auf den Sonnenberg in die Straße „Auf der Rotplatte“.

Dort sollte die Flucht nach wenigen Minuten enden. Eine zur Unterstützung angeforderte zweite Streifenbesatzung fuhr dem Motorrad an dieser Stelle entgegen und stellte den Streifenwagen auf der Fahrspur des Kraftrades ab.

Der Fahrer des Motorrades erkannte das offenbar zu spät. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem Streifenfahrzeug, einem Kleintransporter, und kam zu Fall.

Fahrer wird schwer verletzt, Streifenwagen beschädigt

Durch den Sturz zog sich der 17-jährige Fahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der 18-jährige Sozius wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Das Kraftrad war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Streifenwagen entstanden Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro.