Pforzheim: Fußgängerin verletzt sich leicht nach Kollision mit Auto

Eine 26-Jährige ist am Mittwochnachmittag nach einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 92 Jahre alten Frau leicht verletzt worden. Die Autofahrerin hatte die Fußgängerin wohl übersehen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die ältere Frau nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 13.40 Uhr mit ihrem Auto die Pestalozzistraße entlang und bog dann an der Westlichen Karl-Friedrich-Straße nach links ab. Hierbei über sah sie offensichtlich die 26-Jährige, die diese Straße in nördliche Richtung überquerte und es kam zum Zusammenstoß. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.