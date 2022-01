Die Pforzheimer Impfärzte ziehen von Goldis Stadl in die Bibliothek

Impfen im Stadl: Seit dem 8.Dezember konnten sich die Menschen im Goldis Stadl impfen lassen. Allerdings sei von Anfang an klar gewesen, dass dieser Standort nur temporär zur Verfügung stehen wird, teilt Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) mit. „Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich hier noch immer täglich impfen lassen, kann ich das nur als großen Erfolg werten. Das zeigt mir, dass die Entscheidung damals richtig war, das Stadl kurzfristig zur Impfstation zu machen.“

Impfen in der Bibliothek: Der neue Impfstandort befindet sich nun in der Stadtbibliothek. Der Zugang erfolgt über den Seiteneingang des Gebäudes, beim Aufgang Jugendmusikschule. Parallel dazu wird auch weiterhin in der Impfambulanz und im Alten Zollamt geimpft. Angekündigt wurde bereits, dass sich diese beiden Standorte abstimmen wollen, um längere Schlangen an einer Stelle zu verhindern. Zudem wird damit gerechnet, dass auch das Drive-in-Impfen am Messplatz zeitnah wieder möglich sein wird. Zuletzt hatte Philippe A. Singer, Kreis- und Bezirksvorstandsmitglied der CDU, für diese Stelle eine „Lösung für einen Sieben-Tagesbetrieb“ gefordert.