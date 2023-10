Pforzheim: Klingel verkauft Marke „Happy size“ an Popken-Gruppe

Nächster Deal in Übergröße

Der Ausverkauf des insolventen und vor der Geschäftsaufgabe stehenden Versandhändlers Klingel geht weiter.

Nach dem spektakulären Verkauf der Marke „Babista“ an die Tobias-Kohm-Firma Vanderstorm Ventures erhält dieses Mal ein Unternehmen außerhalb des Kohm-Imperiums den Zuschlag. Die Popken Fashion Group, bekannt durch das Label Ulla Popken, sichert sich die Assets der Marke „Happy size“.

„Happy size“ ist bei Klingel eine Marke für Übergrößen

„Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 geht die Plus-Size-Modemarke an einen neuen Investor über“, teilte die Klingel-Hauptgesellschaft K-Mail Order GmbH & Co. KG am Dienstag mit.

„Happy size“ wird von Klingel auf seiner Homepage als „Lifestyle-Shopping-Plattform für große Größen“ beschrieben. Das Sortiment umfasst Damen- und Herrenbekleidung, Bademode, Schuhe, Accessoires, Wäsche sowie Home & Living.

Popken erhält auch Warenbestand und Adressen

Neben den Markenrechten erwirbt Popken auch die Warenbestände und Adresslisten von Klingel, wie das insolvente Unternehmen ferner mitteilt. Eine Übernahme von Mitarbeitern ist laut K-Mail Order nicht vorgesehen.

„Happy size“ ist nach „Babista“ die zweite Marke von Klingel, die einen neuen Eigentümer finden wird. Es ist zugleich auch die zweite Marke für Übergrößen.

Weitere Markenverkäufe könnten folgen. Zumindest bestätigte Sachwalter Martin Mucha bereits im September gegenüber dieser Redaktion Interessenten für sämtliche Klingel-Marken.