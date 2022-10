Tag des Polizeinotrufs

Blick hinter die Kulissen der Pforzheimer Leitstelle: Hubschrauber, alte Bekannte und teurer Missbrauch der 110

350 Mal am Tag klingelt es in der Leitstelle der Pforzheimer Polizei. Beim Blick hinter die Kulissen wird etwa ein Hubschrauber zur Vermisstensuche losgeschickt und erklärt, warum der Amok-Fehlalarm in Niefern für den Anrufer teuer werden kann.