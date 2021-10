Pforzheim: Lkw-Fahrer beschädigt Auto und fährt einfach weiter

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montagmittag in der Pforzheimer Deimlingstraße ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, hatte der Fahrer eines blauen Lkws in der Deimlingstraße beim Vorbeifahren einen neben ihm haltenden Audi gestreift.

Gegen 15.10 Uhr war der 35-jährige Audi-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Deimlingstraße in nördliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Zehnthofstraße beabsichtigte er nach rechts auf diese abzubiegen, musste aber aufgrund querender Fußgänger anhalten. Beim Warten fuhr ein blauer Lkw links an ihm vorbei und blieb dabei an dem hintern linken Stoßfänger des Audi hängen. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter.

Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.