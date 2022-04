Neubau statt Straße für Haecker Metall in Pforzheim

Mehrheiten für die Zukunft des Traditionsunternehmens Haecker Metall, die Entwicklung des Schlossbergs und für eine neue Skateranlage im Enzauenpark Stadt gab es am Mittwoch im Pforzheimer Planungs- und Umweltausschuss.

In jeder Hinsicht unangefochten war dabei „die Wirtschaftsförderung par excellence“, die CDU-Sprecher Andreas Sarow für den Standort auf der Wilferdinger Höhe begrüßte. Es sei sein „super Projekt“ hörten die zahlreich anwesenden Vertreter des Unternehmens von Axel Baumbusch (Grüne Liste).

Inhaltlich geht es bei dem einstimmig auf den Weg gebrachten Bebauungsplanverfahren um die Hirschenäckerstraße. Die voll ausgebaute Verbindung zwischen Stuttgarter und Freiburger Straße soll zu Gunsten eines Erweiterungsbaus verschwinden, Fuß- und Radwege aber erhalten bleiben.

Altes Streitthema bei Schlossberg-Diskussion

Gelegenheit, ein Streitthema wiederzubeleben, bot die Diskussion über den Schlossberg. Der Verwaltungsvorschlag sieht vor, Ideen zur Umgestaltung über ein Werkstattverfahren zu entwickeln.

Ob dann das Pendel eher in Richtung klimatischer Aufwertung über eine parkartige Anlage oder, wie bislang angedacht, in Richtung Wohnen an Stelle des aufgegebenen Schlossbergzentrums ausschlägt, soll sich im Zuge der Arbeit an drei freiräumlichen Entwürfen zeigen.

Positive Worte für die damit verbundene hohe Bürgerbeteiligung fand auch Monika Descharmes für die FDP. Sie stimmte dennoch gleich Einzelstadtrat Reinhard Klein (Bürgerliste) mit Nein und leitete dies aus der grundsätzlichen Haltung zum Projekt Innenstadt-Ost ab. Dabei flackerte auch wieder die einst heftig umkämpfte Schließung der Schlossbergauffahrt auf.

Aber die ist längst beschlossene Sache, wie Bürgermeisterin Sibylle Schüssler anmerkte. Auch Nicole Gaidetzka ließ den Verlust durchblicken, begründete ihre Enthaltung dann aber mit weiterem Beratungsbedarf bei den Freien Wählern.

Skaterszene blickt auf den Enzauenpark

Mit Zuversicht in Richtung Enzauenpark kann die Skaterszene blicken und mit ihr Anhänger von Calisthenics. Der Planungsausschuss steht bei einer Enthaltung und einem Nein hinter der angedachten neuen Anlage auf der Veranstaltungswiese bei der Landesgartenschau 1992 und heutigen Ballspielfläche. Sie ist als Ersatz für die Anlage im Arlinger gedacht, die für ein Bauvorhaben aufgegeben wird.

Der neue Standort wurde im September gemeinsam mit künftigen Nutzern gesucht. Hauptkriterien dabei waren Erreichbarkeit, Zentralität und Lärmfähigkeit, wie Edgar Theurer vom Grünflächen- und Tiefbauamt weiter ausführte. Die dafür veranschlagten 1,4 Millionen Euro seien zwar viel Geld, sagte Descharmes. Aber sie freue sich, „dass endlich mal ganz aktiv etwas für Jugendliche gemacht wird“.

Ergänzend zur „perfekten Erreichbarkeit“ empfahl Sarow, Sicherheitslücken auf den Zufahrtswegen zu schließen. Außerdem solle beim Neubau der Römerbrücke der Begegnungsverkehr von Skatern und Fußgängern klar geregelt werden, ergänzte Baumbusch. Er machte sich überdies wie Gaidetzka dafür stark, die Spielflächen für Beachball, Volleyball und zum Bolzen zu erhalten.

Von Norbert Sturm (AfD) nahmen die Planer die Frage nach der sanitären Infrastruktur – also Toiletten – mit. Stadtrat Klein fand es „schwierig, wenn man Gruppen gegeneinander ausspielt“ und nannte die Kosten vor dem Hintergrund der Bädermisere in Pforzheim überhöht.