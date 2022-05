Pforzheim: Polizei nimmt Täter nach Verfolgungsfahrt in gestohlenem Auto fest

Ohne Fahrerlaubnis und vermutlich unter Drogeneinfluss hat sich ein 35-jähriger Autofahrer in einem gestohlenen Fahrzeug in Pforzheim einer Polizeikontrolle entziehen wollen. Die Polizisten nahmen den Fahrer nach der Verfolgung fest.

Nach einer Verfolgungsfahrt mit einem gestohlenen Fahrzeug ist ein 35-Jähriger am Samstagvormittag in Pforzheim festgenommen worden. Vermutlich auch deshalb, weil er keinen Führerschein besitzt und mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wollte der Fahrer vor der Verkehrskontrolle in der Bayernstraße flüchten, so die Polizei.

Die Verfolgung endete, als der Mann in der Salierstraße verkehrsbedingt eine Vollbremsung durchführen musste. Die drei Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß. Hierbei zog er keine Handbremse an, wodurch das Fahrzeug auf den Streifenwagen rollte und zusätzlich einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro verursachte.

Polizisten finden Drogen im Fahrzeug

Die Polizisten konnten die Flüchtenden im Alter zwischen 35 und 41 Jahren vorläufig festnehmen. Im Auto wurden geringe Mengen Drogen gefunden. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Wohnungen des Fahrers sowie der beiden Mitfahrenden wurden durchsucht.

Die Polizei wollte den Fahrer ursprünglich kontrollieren, da keine Kennzeichen an dem Auto angebracht waren. Das benutzte Fahrzeug wurde bei einem Einbruchsdiebstahl im Landkreis Karlsruhe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendet.

Auf der Flucht missachtete der Flüchtende außerdem die Vorfahrtsregeln. Er passierte die Ludwig-Wilhelm-Straße, die Luitgard-, Kronprinzen-, Eberstein- und schließlich die Salierstraße.