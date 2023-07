Die Zielgruppe für den neuen Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) in Pforzheim sitzt auch im Gemeinderat. Das wurde im Laufe der Debatte am Dienstag deutlich, bevor das Projekt mit klarer Mehrheit verabschiedet wurde. Vor allem aber ist diese Zielgruppe weit davon entfernt, Rechtsaußen-Positionen nachzuplappern.

Petra Bösl (Grüne Liste) etwa bekannte: „Ich hatte früher nie an der Schlosskirche Angst. Das hat sich mittlerweile auch geändert, wenn man vor einer Männergruppe steht.“ Und Nicole Gaidetzka (Unabhängige Bürger) ergänzte: „Als Frau ist mir am Leo auch nicht immer wohl zu Mute, vom Benckiserpark gar nicht erst zu reden.“

Selbst Leon Meyer vom Jugendgemeinderat kam nicht umhin, zu betonen: „Viele Jugendliche fühlen sich in dieser Stadt nicht sicher und haben ein ungutes Gefühl beim Nachhauseweg zum Beispiel nach dem Clubbesuch.“

17 Mitarbeiter soll der Ordnungsdienst bekommen

Nun also soll der Kommunale Ordnungsdienst kommen. 17 Mitarbeiter soll der erhalten. Allein für Schulungen des neu aufzubauenden Personals sind rund 400.000 Euro vorgesehen, plus 1,36 Millionen Euro jährliche Kosten. Und das alles in der zweitsichersten Stadt Baden-Württembergs.

Das zumindest bescheinigt die polizeiliche Kriminalstatistik. 2022 war die Zahl der Straftaten (6.674) pro 100.000 Einwohner in Pforzheim die zweitniedrigste unter den kreisfreien Städten in Baden-Württemberg. Der Enzkreis (2.732) schaffte denselben Platz unter den Landkreisen.

Es handelt sich hier um andere Dinge, als es die Polizei kontrollieren muss. Marianne Engeser

CDU-Fraktionsvorsitzende im Pforzheimer Gemeinderat

Wie diese Zahlen und Erlebnisse von Bösl, Gaidetzka und Co zusammenpassen, versuchte Marianne Engeser (CDU) kurz zu erklären. „Es handelt sich hier um andere Dinge, als es die Polizei kontrollieren muss.“ Sie sprach von Undiszipliniertheiten, Wildpinkeln, Rüpeleien, eben Ordnungswidrigkeiten. Alles das also, was die Polizei nicht erfasst und was der Erfahrung gerade der Stadträtinnen nach doch um sich greife.

Sprich: Es geht um das Gefühl. Und dieses Gefühl möchte sich Pforzheim nun ordentlich Geld kosten lassen, das man womöglich gar nicht hat – wie ausgerechnet Gaidetzkas Fraktionskollege Michael Schwarz (Freie Wähler) anmerkte, bevor er gegen den KOD stimmte.

Dabei hat Pforzheim den KOD nicht plötzlich erfunden. Es ist vielmehr so, dass Pforzheim die einzige Großstadt in Baden-Württemberg neben der Landeshauptstadt Stuttgart ist, die einen solchen noch nicht eingeführt hat.

Mannheim startete 1998 mit einem KOD

Mannheim (309.000 Einwohner) machte schon 1998 den Anfang. Dort heißt der KOD seit 2017 „Besonderer Ordnungsdienst“ und umfasst ungefähr das Doppelte an Mitarbeitern zu dem, was in Pforzheim beschlossen wurde (17).

17 Mitarbeiter hatte auch der KOD von Freiburg im Breisgau, bis schließlich die Kommune aus Spargründen auf Drängen der Grünen die Stellen auf elf reduzierte.

Heidelberg mit seinen 160.000 Einwohnern (Pforzheim: 130.000) leistet sich einen KOD in Höhe von 27 Mitarbeitern und damit etwa so viele wie Karlsruhe (313.000) mit 25 Außendienstmitarbeitern. In Ulm (126.000) sind es derzeit „nur“ sechs.

Bürgerwehr in Villingen-Schwenningen

Es sind nicht nur die Großstädte, die reagieren. In Villingen-Schwenningen etwa reichte einzelnen Bürgern der KOD zuletzt nicht aus. Der Südkurier sprach von einer „Bürgerwehr“, die sich dort 2022 mit den City Angels gegründet hatte. In Friedrichshafen (62.000 Einwohner) tobt derzeit die Debatte, einen etwa halb so gut finanzierten KOD wie den angedachten in Pforzheim zu installieren.

Die Erfahrungen dieser Kommunalen Ordnungsdienste sind unterschiedlich. In Heidelberg etwa beklagte der dortige KOD, bei Pöbeleien nicht gut genug ausgerüstet gewesen zu sein, mittlerweile hat man Schlagstöcke nachgerüstet.

Diese Ordnungsdienste übernehmen zwar polizeiliche Aufgaben, sind aber keine Polizisten, sondern in die Ordnungsämter eingegliedert. Ähnlich wie das die Gemeindevollzugsdienste (GVD) und Citystreifen sind, mit denen Pforzheim oder auch Stuttgart derzeit den öffentlichen Raum kontrollierten – allerdings eher auf der Jagd nach Verkehrssündern und weniger nach Randalierern.

Niemand hat etwas davon, wenn die Citystreife sonntagmorgens auf dem Wartberg herumfährt. Leon Meyer

Jugendgemeinderat in Pforzheim

Jugendgemeinderat Meyer betonte die Notwendigkeit, dass diese Dienste dann aber auch dort sein müssten, wo sie gebraucht werden. „Niemand hat etwas davon, wenn die Citystreife sonntagmorgens auf dem Wartberg herumfährt.“

Genau darin sieht aber zum Beispiel Hans-Ulrich Rülke (FDP) ein Problem. Die Ordnungsdienste dürften in Sachen Gewalt im Zweifel nicht alles, was die Polizei darf. Mal abgesehen davon, dass die ja eigentlich eh zuständig sei und eigentlich das Land hier für mehr Sicherheit sorgen sollte, nicht die Stadt.

Die städtischen Dienste seien auch nicht zu den besonders problematischen Zeiten im Dienst. Nachts am Leo etwa. In Mannheim immerhin ist der dortige Dienst bis 24 Uhr, im Winter bis 22 Uhr im Einsatz. Es liegt nun an der Stadt Pforzheim, ein entsprechendes Konzept aufzuziehen. Der Beschluss vom Dienstag ist nicht mehr als der Auftrag genau dazu. Zwei bis drei Jahre, so steht es in der Sitzungsvorlage der Stadt, könne der Aufbau des KOD nun dauern.

KOD-Mitarbeiter benötigen gesonderte Ausbildung

Die Polizei Pforzheim hatte laut Stadt schon angeboten, beim Training zu helfen. Außerdem hofft man seitens der Stadt, durch einen KOD leichter an Mitarbeiter zu kommen. KOD-Mitarbeiter werden besser bezahlt als etwa die derzeitigen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes, benötigen dafür allerdings auch eine umfangreichere Ausbildung, etwa in Hinblick auf rechtliche Grundlagen oder auch den Einsatz von Pfefferspray und anderen Waffen. Das könne auch „eine Chance zur Weiterentwicklung sein“, so die Stadt.