Erstmals für vier Tage: Das Schlosspark Open in Pforzheim ist zurück

Der Schlosspark wird zur Festivalbühne: Live-Acts sorgen für Stimmung in der Pforzheimer City. Erstmals dauert das Festival vier Tage. Sogar Reuchlin wird eine Rolle spielen.

Es ist ein Sommer voller Events. Ab diesem Donnerstag findet das Gratis-Festival Schlosspark Open zum dritten Mal in Pforzheim statt. Erstmals erstreckt sich das Programm über vier volle Tage.

Kurz vor dem Start wird aufgebaut: „In nicht mal einem Tag wird der Schlosspark zu einem gemütlichen Festivalgelände umgestaltet“, sagt Mitorganisator Tobias Gay von „Erlebnishelden“.

Am Mittwochabend sollte die Bühne stehen. „Es ist alles angekommen, wir haben ein top motiviertes Team und auch der Wetterbericht ist vielversprechend. Schief gehen kann nicht mehr viel“, informiert Gay weiter. Und das wird an den vier Tagen geboten:

Donnerstag, 7. Juli

Los geht es um 18 Uhr im Schlosspark: Zu den Klängen der DJs Felix Dürr, Fabian Zwing und Dejago lässt sich der Tag ausklingen.

Zwischen 21 und 22 Uhr bietet das Kommunale Kino ein Open-Air-Erlebnis der besonderen Art an: Die Besucher erwartet der Stummfilm „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“, ganz in musikalischer Begleitung von DJ D’Dread.

Freitag, 8. Juli

Ab 18 Uhr teilen sich gleich vier Bands eine Bühne. Den Abend eröffnen „The Lion’s Rage“ aus Karlsruhe mit verschiedenen Rocksounds, ehe es mit der vierköpfigen Band „Lorenzo Lovegun“ aus Pforzheim weitergeht. „Grizzly“ aus Bruchsal begegnen ihrem Publikum mit Heavy Pop-Punk. Den musikalischen Abschluss bilden „Flash Forward“ aus dem Ruhrgebiet. Um 23 Uhr endet der Abend voller Gesang, Gitarren- und Rockklänge.

Samstag, 9. Juli

Das Festival-Wochenende startet international: Fünf Bands und Künstler verschiedenster Herkunft gehen ab 17 Uhr mit ihrer Musik auf die Bühne. Der Schlosspark ertönt in verschiedenen Genres: von Rock über Pop bis hin zu Hip-Hop und Rap.

„Gute Nacht um 6“ aus Pforzheim läuten ein, „Love’n’Joy“ aus der Ukraine übernehmen. Es folgen die „Kicker Dibs“ aus Berlin sowie „Belgisches Viertel“-Rapper Art aus Köln. „Sharaktah“ aus Schleswig-Holstein rundet das musikalische Programm von 22.15 bis 23 Uhr am Abend ab.

Das Schlosspark Open steht auch im Zeichen des Reuchlin-Jahres. Zwischen 16.30 und 22 Uhr lädt ein Wandelkonzert an vier Stationen in die Pforzheimer Kirchen. Der Eintritt ist auch hier für alle Besucher kostenfrei. Der musikalische Auftakt beginnt um 16.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, bevor die Barfüßerkirche um 17.30 Uhr zu Abendmusik lädt.

Ab 19 Uhr geht es für die Besucher mit „Der Klang des Humanismus“ ein Reuchlin-Jubiläumskonzert mit Flöte und Orgel – von Johannes Hustedt und Diethard Stephan Haupt in die angrenzende Schlosskirche. Das letzte Konzert findet um 21 Uhr in der St.-Franziskus-Kirche statt.

Sonntag, 10. Juli

Der letzte Festival-Tag beginnt mit einem Kultur-Picknick zu Ehren Reuchlins. „Das Schlosspark Open geht erstmals vier Tage lang, der Sonntag als Tag zum Ausklingen ist neu dabei“, sagt Gay. Von 11 bis 14 Uhr bietet der Lionsclub Pforzheim Johannes Reuchlin ein Picknick mit Programm: Die Besucher erwartet unter anderem eine Ballettaufführung sowie das Figurentheater Raphael Mürle. Weitere Informationen und Anmeldung sind unter www.kulturpicknick-pforzheim.de möglich.

Abgerundet wird das Picknick um 14 Uhr mit einem Clavichord-Konzert von Eva Maria Heinz im Stiftschor der Schlosskirche. Am Abend von 18 bis 22 Uhr gehen drei Künstler mit verschiedenen Sounds auf die Bühne: Yunus übernimmt mit Geige und Rap, Luisa und Juli Gilde sorgen für einen Festivalabschluss.