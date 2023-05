Pforzheim: Trickdiebin verschafft sich Zutritt in Haus und klaut Schmuck

Eine unbekannte Frau ist am Dienstag unter einem Vorwand ins Haus einer Seniorin in der Pforzheimer Südweststadt gelangt. Sie stahl Schmuck und Bargeld.

Eine Trickbetrügerin hat sich am Dienstagvormittag unter einem Vorwand Zutritt zu einem Wohnhaus einer Seniorin in der Pforzheimer Südweststadt verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendete die Täterin dort Schmuck und Bargeld.

Die Frau klingelte am Dienstag gegen 11.30 Uhr an der Wohnadresse einer Seniorin im Bereich zwischen Postwiesen- und Werner-Siemens-Straße. Die unbekannte Täterin gab an, ein Paket für die Nachbarschaft zu haben, dort könne sie jedoch niemanden erreichen.

Das Gespräch verlagerte sich in die Wohnung der Seniorin. Nachdem die fremde Frau mit dem Päckchen das Haus wieder verlassen hatte, bemerkte die Bewohnerin, dass Bargeld und Schmuckgegenstände fehlten.

Die unbekannte Frau ist nach Abgaben der Seniorin zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 168 Zentimeter groß und hat blonde kinnlange Haare. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.